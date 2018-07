POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 03.07.2018; hier Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der BAB1 und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots) - A1, Landkreis Oldenburg, Gemeinde Harpstedt: Am Dienstag, 03.Juli 2018, 18:49 Uhr, kam es auf der A1 zwischen der AS Groß Ippener und dem AD Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Vor der Großbaustelle herrschte aufgrund hohem Verkehrsaufkommens Stau. Ein 46-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine aus Rumänien fuhr in Höhe km 126 auf einen stehenden Sattelzug eines 68-jährigen Polen auf. Der Rumäne wurde bei dem Aufprall in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehren Groß Ippener und Groß Mackenstedt aus dem Führerhaus befreit werden. Nach notärztlicher Behandlung wurde er mit dem hinzugerufenen Rettungshubschrauber in ein Bremer Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Der 68-Jährige aus Polen erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungswagen in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen wurde die A1 in Rtg. Hamburg ab Wildeshausen-Nord voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 80000,-EUR.

Aufgrund der aktuellen Bergung der Fahrzeuge ist die Fahrbahn in Rtg. Hamburg nach wie vor gesperrt. Es wird nachberichtet

