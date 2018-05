POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Büro in Harpstedt+++ Einbruchdiebstahl in Schuppen in Großenkneten+++ Verkehrsunfall in Hatten+++ Verkehrsunfall in Hude

Delmenhorst (ots) - Einbruchdiebstahl in Büro in Harpstedt

Am Dienstag, 01.05.18, in der Zeit von 21.00 bis 23.00 Uhr gelangten unbekannte Täter über ein zuvor auf Kipp stehendes Fenster in ein Büro in der Freistraße. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Laptop entwendet. Die Schadenshöhe wurde auf 300 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Vorfallszeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Einbruchdiebstahl in Schuppen in Großenkneten

Bereits in der Zeit von Fr., 20.04.18, 07.00 Uhr bis Mi., 25.04.18, 10.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter nach dem gewaltsamen Öffnen eines Fensters in einen Lagerschuppen in der Hauptstraße. Aus dem Schuppen wurden 4 Sommerreifen inclusive der Leichtmetallfelgen entwendet. Der Schaden wurde auf 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431-941115 in Verbindung zu setzen.

.

Verkehrsunfall in Hatten

Am Mi., 02.05.18, 08.00 Uhr stand ein 56jähriger Busfahrer aus Oldenburg am rechten Fahrbahnrand des Sommerweges, hatte den linken Fahrtrichtungsanzeiger betätigt, fuhr jedoch nicht an. Ein dahinter befindlicher 26jähriger Pkw-Fahrer aus Kremmen wartete und beabsichtigte dann, da der Bus stehen blieb, links vorbeizufahren. In diesem Moment fuhr auch der Busfahrer an und es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf 5000 Euro geschätzt.

.

Verkehrsunfall in Hude

Am Mi., 02.05.18 gegen 13.00 Uhr befuhr ein 30jähriger Fahrzeugführer mit seinem landwirtschaftlichen Zug die Bremer Straße in Richtung Delmenhorst. Als er nach links in die Straße Zur Ahnenstätte abbiegen wollte, setzte er den Fahrtrichtungsanzeiger und ordnete sich zur Fahrbahnmitte ein. In dem Moment des Abbiegens überholte dann ein 64jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hude. Es kam zur Kollision, der entstandene Sachschaden wurde mit 10000 angegeben.

