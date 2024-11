Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Autotransporter kommt von der Fahrbahn ab - Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Cuxhaven / A27. Die A27 musste heute in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Cuxhaven-Altenwalde und Nordholz für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein, zum Glück nicht beladener, Autotransporter war gegen Mittag aus noch nicht bekannter Ursache in den Seitenraum geraten und hatte sich festgefahren. Da die Unfallstelle in einer Baustelle lag, musste für die Bergung die Autobahn ab etwa 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die ausgewiesenen Umleitungsstrecken geführt. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Cuxhaven wieder freigegeben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell