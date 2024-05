POL-CUX: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen im Bereich Hagen (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am Dienstag, gegen 15:10 Uhr, kam es auf der Stader Straße (B73) in Hemmoor zu einem Verkehrsunfall. Die 77-jährige Fahrerin eines Mercedes versuchte von einem Grundstück rückwärts auf die Bundestraße aufzufahren. Hierbei übersah sie den VW einer 20-jährigen Frau, welche die B 73 in Richtung Hechthausen befuhr. Durch die Kollision entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. ...

