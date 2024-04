Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen und nach Hause gelaufen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Nordholz. Am Sonntagmorgen (28.04.2024) meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 08:45 Uhr, dass in der Straße Niedermoor in Nordholz ein PKW verunfallt in einem Gebüsch stehen würde, Personen waren nicht mehr vor Ort. Während die eingesetzten Beamten den Unfall aufnahmen, meldete sich die 37-jährige Fahrzeughalterin und gab an, dass Sie in der Nacht gegen 03:45 Uhr den Unfall gehabt habe und dann nach Hause gelaufen sei. Sie erschien im Anschluss wieder am Unfallort. Bei ihr wurde eine Alkoholisierung über 0,5 Promille festgestellt. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichersgetllt. Zwei Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

