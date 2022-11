Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wer ist der Geschädigte?

Unfallverursacherin hatte Termin

Cuxhaven (ots)

Am 11.11.2022 gegen 09:15 Uhr kam es im Bereich der Wetternstraße / Balsenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem möglicherweise ein weißes Fahrzeug an der vorderen linken Fahrzeugecke / linker Vorderreifen beschädigt wurde. Da die Unfallverursacherin keine Möglichkeit hatte, eine Notiz am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen und zudem kein Mobiltelefon mitführte, nahm sie zunächst einen wichtigen Termin wahr. Nach Beendigung des Termins befand sich der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort, sodass die Verursacherin den Unfall bei der Polizei umgehend meldete. Derjenige, dem dieser Pkw gehört oder wer etwas gesehen hat, wird gebeten, dies bei der Polizei Cuxhaven unter der 04721/573-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell