POL-CUX: Schwerpunktkontrolle "Alkohol und Betäubungsmittelkonsum im Straßenverkehr" (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Sachbeschädigungen an vier PKW In der Nacht vom Samstag, 11.06.2022, auf Sonntag, 12.06.2022, wurden insgesamt vier ordnungsgemäß abgestellte PKW im Stadtgebiet Cuxhavens durch Steinwurf beschädigt. Zwei Fahrzeuge waren im Butendieksweg, eins im Stickenbüttler Weg und eins im Westerfeldweg abgestellt. +++ Verkehrsunfall Langen Am Samstag gegen 09.00 Uhr kam es auf der Leher Landstraße in Langen zu ...

mehr