Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nötigung im Straßenverkehr + Einbruch + Fahrzeuge zusammengestoßen + Verkehrsunfallflucht + Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots)

Nötigung im Straßenverkehr

Cuxhaven. Am Sonntag, den 10.10.2021 gegen 19.00 Uhr wurde eine 57-Jährige durch einen bislang unbekannten Mann im Döser Feldweg nach bisherigem Ermittlungsstand auf dem Radweg zum Ausweichen genötigt. Sie begegnete sich dort. Da die männliche Person in der Mitte des Radweges stehen blieb, wich die Cuxhavenerin mit ihrem Rad aus und stürzte. Sie verletzte sich hierbei leicht und ihr Fahrrad wurde beschädigt. Die Cuxhavener Polizei bittet den Mann bzw. Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 04721/5730 zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Einbruch

Geestland. In dem Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen brachen bislang Unbekannte im Narbensweg in ein zurzeit unbewohntes sich im Umbau befindendes Einfamilienhauses ein und entwendeten unter anderem diverses Werkzeug. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe wird noch ermittelt. Die Polizei in Geestland bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 04743 928-0 zu melden.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Mit Fahrzeugen zusammengestoßen

Schiffdorf. Am Montag, den 11.10.2021 gegen 07.30 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich zur Saalackerstraße. Eine Renault-Fahrerin missachtete im Kreuzungsbereich den bevorrechtigten Seat-Fahrer. Sie stießen mit ihren Fahrzeugen zusammen, sodass ein geschätzter Unfallschaden in Höhe von 13.000 Euro entstand. Die 42-jährige Unfallverursacherin verletzte sich laut Polizeikenntnis leicht.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Verkehrsunfallflucht

Loxstedt. Am Samstagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.50 Uhr parkte eine Frau aus Loxstedt ihren weißen Mitsubishi auf einem Parkplatz in der Parkstraße. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Pkw das Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Schiffdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04706 948-0

+++++++++++++++++++++++++++++++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gemarkung Loxstedt/Bundesautobahn 27. Angehörige des Zolls Bremerhaven kontrollierten am Montagabend, gemeinsam mit Beamten der Polizei Geestland, einen Pkw auf der A27, auf dem Parkplatz Nesse Ost. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Beifahrer hatte das Auto gemietet und zusätzlich Kenntnis über die fehlende Fahrerlaubnis seines Fahrers. Da er somit das Führen eines Kraftfahrzeuges ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen geduldet hat, erwartet auch ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell