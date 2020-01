Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beifahrer stirbt nach Baumunfall - Fahrerin schwer verletztin Klinik

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Mittwochmittag gegen 12:30 Uhr verlor eine 78-jährige Frau bei Starkregen und Windböen auf der Kreisstraße zwischen Sandstedt und Rechtenfleth die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Der Nissan geriet in den linken Seitenraum, stieß gegen einen Straßenbaum und kam in einem Graben zum Stillstand. Der 83-jährige Beifahrer erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die beiden Fahrzeuginsassen aus Nordrhein-Westfalen waren in Richtung Rechtenfleth unterwegs. Die Ermittlungen dauern an.

