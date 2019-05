Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Meldungen der Polizei Geestland

Cuxhaven (ots)

Polizei stellt erhebliche Mängel fest: Während einer Verkehrskontrolle wurden am 03.05.2019 gegen 12:00 Uhr an einem Kleintransporter (3,5t) aus dem Landkreis Stade diverse Anzeichen für technische Mängel festgestellt. Die daraufhin angeordnete Überprüfung durch einen Sachverständigen brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Unter anderem waren die Bremsscheiben vorne jeweils mehrfach gebrochen und die Bremsbeläge an der Hinterachse nicht mehr vorhanden. Insgesamt konnten 16 erhebliche Mängel festgestellt werden. Ferner war das Fahrzeug um mehr als 27 % überladen. Der Fahrzeugführer und der -halter müssen jetzt mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB 27: Ein 24jähriger Geestländer befuhr mit seinem Pkw in der Nacht zum 03.05.2019 die Bundesautobahn 27 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Debstedt und Bremerhaven-Überseehäfen erfasste er ein auf der Fahrbahn befindliches Reh. Durch den Zusammenstoß prallte der PKW gegen die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen. Ein 24jähriger Spanier aus Nordrhein-Westfalen kam am Samstagabend, 04.04.2019 gegen 18:00 Uhr, kurz vor der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab, stieß dort zunächst gegen die Mittelschutzplanke, geriet ins Schleudern, prallte gegen die Seitenschutzplanke und kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrzeugführer und die beiden Insassen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Technische Mängel am Fahrzeug können nach jetzigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden. Geestland, OT Elmohe: Ein 20-jähriger Geestländer Radfahrer stürzte in der Nacht zum Sonntag von seinem Fahrrad und blieb in der Nähe des Elmloher Feuerwehrhauses blutend auf dem Boden liegen. Bei den winterlichen Temperaturen hätte dieser Umstand lebensbedrohlich werden können. Aufmerksame Passanten verhinderten dieses zum Glück. Ein alarmierter Rettungswagen brachte die Person in ein Krankenhaus. Da der Radfahrer zur Vorfallszeit alkoholisiert war, ist ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet worden.

