FW-HEI: Großfeuer in Eggstedt

Dithmarschen (ots)

Aktuell brennen in Eggstedt zwei Gebäude. Gegen 08:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Innerhalb kürzester Zeit sprang das Feuer auf ein Nachbargebäude über, bei diesem Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Wirtschafts Gebäude (landwirtschaftlicher Betrieb). Beide Gebäude stehen mittlerweile in Vollbrand. Die Feuerwehr kämpft zur Zeit mit der Temperatur, sowie mit der Löschwasserversorgung. Zur Stabilisierung der Löschwasserversorgung werden weitere Feuerwehrfahrzeuge die Wasserführend sind zum Einsatz hinzugezogen. Aktuell sind acht Feuerwehren im Einsatz, die Löscharbeiten dauert noch an. Anfragen über den Pressesprecher des Kreis Feuerwehrverbandes Dithmarschen.

