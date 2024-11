Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Förderung der Sparkasse Südholstein für Kinder- und Jugendfeuerwehren

Bad Segeberg (ots)

Am Dienstagabend, den 19. November 2024, stand ein Treffen der Jugend- und Kinderfeuerwehren des Kreises Segeberg an. Bei diesem Treffen wurden die Anschaffungen von den Kinderfeuerwehren aus Stocksee, Nahe und Klein Rönnau sowie von den Jugendfeuerwehren aus Großenaspe, Boostedt, Itzstedt, Hartenholm, Groß Niendorf, Kisdorf, Oersdorf und Oering, die sie aus den Fördergeldern der Sparkassen Südholstein getätigt haben, vorgestellt. Pünktlich um 18:30 begrüßt stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart Stefan Kunze die Anwesenden Kinder- und Jugendwehren sowie den Vertreter der Sparkasse Südholstein Herr Gräper und den Kreiswehrführer des Kreises Segeberg Jörg Nero in den Räumen der Kreisfeuerwehrzentrale. Nach ein paar Grußworten seinerseits, übergab er das Wort an Jörg Nero, der sich ebenso bei Herr Gräper bedankte. Der Kreiswehrführer stellte fest, dass die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Südholstein schon lange anhält und die Fördersumme in den vergangenen Jahren schon im 6-Stellungen Bereich angekommen sind. Er freut sich, dass auch dieses Jahr wieder eine Vielfalt an Anschaffungen für die Kinder und Jugendfeuerwehren getätigt werden konnten. Nun übergab Jörg Nero das Wort an Herrn Gräper, der sich besonders darüber freut, dass nun auch die Kinderfeuerwehren des Kreises Segeberg am Sparkassen Fond teilnehmen. Die Sparkasse Südholstein, so Herr Gräper, Fördern seit Jahren in vielen Bereichen die Kinder- und Jugendarbeit ebenso wie das Ehrenamt. Und wo, wenn nicht bei der Feuerwehr kommt, genau dies zusammen. Er kann sich noch gut daran erinnern, dass es früher eher schwer war die Fördergelder zu verteilen, weil keiner glauben wollte das eine solche Förderung möglich ist. Umso mehr freut er sich zu sehen, dass die Fördersumme im Kreis Segeberg angenommen und verteilt wird. Ganz gespannt auf die Anschaffungen übergab er nun das Wort an die anwesenden Wehren. Angeschafft wurden, Bluetooth Lautsprecher, Pavillions, Tablets, eine Digitalkamera und ein Gasgrill. Aber auch die erst Ausrüstung für die Kinderfeuerwehren mit Strahlrohr, Verteiler und Schlauchleitungen sowie Autositzerhöhungen wurden durch die Förderung finanziert. Eine Wehr baute unteranderem ein "Brandhaus" aus Holz, ein Wasserspiel bei dem jung und alt ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen können, indem Sie mit einem Feuerwehrschlauch die Flammen, welche ebenfalls aus Holz bestehen, treffen und löschen müssen. Herr Gräper war sehr beeindruckt und bedankte sich bei der großartigen Vorstellung der Anschaffungen. Bevor auf der Treppe das schon traditionelle Foto gemacht wurde, bedanke sich Stefan Kunze für das Erscheinen und wünscht ebenso wie Jörg Nero, der das Schlusswort sprach, eine gute Heimfahrt und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

