Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: 21-Jähriger verletzt sich mit einem E-Scooter. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am 01.03.2024 hat sich ein 21-jähriger Mann in der Celler Straße in der Innenstadt Hannovers mit einem E-Scooter verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zur Aufklärung des Unfalls beitragen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 21-jährige Hannoveraner gegen 14:00 Uhr mit einem E-Scooter die Celler Straße aus Richtung Herschelstraße kommend in Richtung Karolinenstraße. Kurz vor der Einmündung Karolinenstraße stürzte der 21-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzen. /san

