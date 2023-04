Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisste 14-Jährige aus Barsinghausen ist wieder da

Hannover (ots)

Eine seit Donnerstag, 06.04.2023, per Öffentlichkeitsfahndung gesuchte 14-Jährige ist wieder da. Das Mädchen aus Barsinghausen konnte wohlbehalten angetroffen werden. Laut eigenen Angaben hatte es sich seit seinem Verschwinden am späten Mittwochabend in Hannover aufgehalten. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die ursprüngliche Pressemitteilung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden. /ram

