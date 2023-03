Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kollision zweier Pkw in Uetze mit einer leicht verletzten Person

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos am Donnerstagmorgen, 02.03.2023, in Uetze ist ein 70-jähriger Mann leicht verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und touchierte ein entgegenkommendes Auto. Der Fahrer dieses Pkw wird dringend gebeten, sich zur Aufklärung des Unfalls bei der Polizei zu melden. Zudem werden weitere Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 70-jähriger Mann aus Uetze mit seinem Fiat Panda gegen 10:00 Uhr die Altmerdingser Straße in Richtung Hänigser Kirchweg. Aus derzeit unbekanntem Grund geriet er auf gerader Strecke in den Gegenverkehr. Dort touchierte er einen entgegenkommenden Pkw. Der Fahrer und das Fabrikat des Fahrzeugs sind bislang unbekannt. Durch den Zusammenstoß der beiden Autos kam der 70-Jährige mit seinem Fiat nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zudem flogen Fahrzeugteile auf die Straße und beschädigten ein weiteres Fahrzeug. Bei diesem handelte es sich um einen Seat Leon einer 49-jährigen Frau aus Bröckel. Der Mann aus Uetze wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird mit ca. 7.500 Euro beziffert.

Der Fahrer des touchierten Pkw wird dringend gesucht, um weitere Informationen zum Unfall zu erlangen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /aw, desch

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell