Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-City: Verkehrskontrollen der Polizei haben Autoposer im Visier

Hannover (ots)

Am Freitag- und Samstagabend, 04. Und 05.11.2022, hat die Polizei die Autoposerszene im hannoverschen Innenstadtgebiet kontrolliert. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten diverse Verstöße und Straftaten fest.

Die Spezialisierte Verfügungseinheit Hannover (SVE) hat am Freitag und Samstag zielgerichtete Verkehrskontrollen der Autoposerszene im Stadtgebiet von Hannover durchgeführt. Fokus der Kontrollen waren Veränderungen an Fahrzeugen, Poserverhalten, verbotenen Kraftfahrzeugrennen und anderen Verkehrsverstößen.

Bei der Geschwindigkeitsüberwachung auf der Vahrenwalder Straße am Freitag wurden beispielsweise bei erlaubten 50 km/h vier Verkehrsteilnehmende mit Spitzenwerten von 106, 111, 120 und 124 km/h gemessen.

Insgesamt leitete die Polizei am Wochenende 54 Verkehrsordnungswidrigkeiten u. A. wegen Parkverstößen, unerlaubter Veränderungen und schlechtem Zustand an Fahrzeugen, zu hoher Geschwindigkeit und lückenhafter oder fehlender Papiere ein. Außerdem wird in zwei Strafverfahren wegen Beleidigung und einem wegen fehlender Versicherung ermittelt. /desch, ram

