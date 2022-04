POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte zünden mehrere Autos und einen Müllcontainer in Hannover-Kleefeld an - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 14.04.2022, hat ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten im Seelzer Ortsteil Gümmer gesprengt. Mit dem so erbeuteten Geld und Tabakwaren flüchtete der unbekannte Täter in Richtung Westerfeldweg. Die Polizei sucht Zeugen. Durch einen lauten Knall wachten Anwohner in Seelze in der vergangenen Nacht gegen 01:00 Uhr auf. ...

