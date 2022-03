POL-H: Hannover: Polizei erwartet Verkehrsbeeinträchtigungen durch HAJ-Marathon

Hannover (ots) - Am Dienstag, 29.03.2022, ist ein 21 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel tödlich verletzt worden. Zuvor ist er am Stauende in Höhe der Anschlussstelle Laatzen mit seinem Fiat Ducato auf eine Sattelzugmaschine mit einem Auflieger eines 45-Jährigen aufgefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 45 Jahre alte Mann ...

mehr