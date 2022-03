POL-H: Misburg-Nord: Ersthelferin nach schwerem Verkehrsunfall gesucht

Osnabrück (ots) - Niedersachsen: Testpflicht an Kitas soll schon bald enden Kultusminister Tonne will ab dem 21. März wieder zu freiwilligen Tests an Kitas übergehen und verteidigt Fahrplan für Ende der Maskenpflicht an Schulen Hannover. Die erst Mitte Februar eingeführte Corona-Testpflicht an Niedersachsens Kitas soll nach dem Willen von Kultusminister Grant Hendrik Tonne schon bald wieder fallen. "Die Testpflicht ...

