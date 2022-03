Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 30-Jähriger nach versuchter Tötung in Untersuchungshaft

Hannover (ots)

Am Montag, 25.02.2022, hat eine Richterin des Amtsgerichts Hannover einen Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen aus Neustadt am Rübenberge erlassen und ihn in Untersuchungshaft geschickt. Der Mann bedrohte am Samstagabend, 27.02.2022, seine 25-jährige Lebensgefährtin mit Messern und würgte sie. Eine Nachbarin half der Frau und verhinderte Schlimmeres. Der mutmaßliche Täter stellte sich in der Montagnacht der Polizei, welche ihn widerstandslos festnahm.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5158305

