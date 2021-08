Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Stöcken: 22-Jähriger versucht zwei Männer auszurauben

Hannover (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 11.08.2021, hat ein 22-Jähriger zunächst zwei Männer in einer Straßenbahn belästigt und im Anschluss versucht auszurauben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover-Stöcken stiegen zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren gegen 00:15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Stöckener Markt" aus der Straßenbahn aus. Ihnen folgte der 22-jährige mutmaßliche Täter, welcher beide bereits im Vorfeld in der Straßenbahn verbal belästigt hatte. Als der 22-Jährige aggressiver und aufdringlicher wurde, beschleunigten die beiden Männer ihren Gang. Der 29-Jährige rief währenddessen den Notruf 110 an und alarmierte die Polizei. Unbeeindruckt dessen gab der 22-Jährige vor, ein Messer bei sich zu haben und drohte die beiden abzustechen. Er schlug auf die beiden Männer ein und verlangte Wertgegenstände. Als der 29-Jährige vor dem Angreifer flüchtete, traf die alarmierte Polizei ein und nahm den tatverdächtigen 22-Jährigen fest.

Gegen den 22-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Ein Messer konnte beim Angreifer nicht aufgefunden werden. Der mutmaßliche Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in den Morgenstunden entlassen. /bo, mr

