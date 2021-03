Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Zwölfjähriger Elias R. aus Wolfenbüttel nach wie vor vermisst

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt sucht seit Donnerstagabend, 18.03.2021, nach dem zwölfjährigen Elias R. aus Wolfenbüttel. Er verließ gegen 17:30 Uhr eine innerstädtische Aufnahmeeinrichtung des Jugendamtes in Richtung Hannover und konnte bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe.

Auch eine Woche nach seinem Verschwinden fehlt von dem zwölfjährigen Elias R. nach wie vor jede Spur. Am Donnerstag, 18.03.2021, verließ der Junge eine Unterkunft des Jugendamtes in Wolfenbüttel. Mutmaßlich machte er sich auf den Weg nach Hannover. Bereits wenige Tage zuvor floh Elias R. aus der Einrichtung. Im Rahmen einer Suchaktion konnte er durch die Polizei im hannoverschen Stadtteil Lahe angetroffen und an das zuständige Jugendamt übergeben werden (wir haben berichtet).

In der Zwischenzeit bekamen die Ermittler vereinzelte Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen und gingen diesen nach. Da sie aber nicht zum Erfolg führten, bittet die Polizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Zeugen, die Elias R. gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /nash

Unsere Ursprungsmeldung mit dem Foto des vermissten Jungen finden Sie unter dem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4870624

