POL-H: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover

Nachtrag: Versuchte Tötung in Uetze - Untersuchungshaft angeordnet

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Uetze am 13.12.2020 ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft geschickt worden. Er hatte am Sonntagmorgen gegen 05:20 Uhr mit einer Schusswaffe auf die 45 Jahre alte Schwester seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau geschossen. (Wir haben berichtet.)

Am Sonntagmorgen, 13.12.20, war es in einer Wohnung in Uetze zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Der 41 Jahre alte Mann hatte mit einer Schusswaffe eine 45-Jährige am Kopf verletzt. Die Polizei hatte den gesuchten Mann nach intensiven Fahndungsmaßnahmen in den Mittagsstunden noch am selben Tag angetroffen und festgenommen. Nun ordnete das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim die Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen an. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an. /mr, nzj

Die Ursprungsmeldungen finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4789598 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4789766

