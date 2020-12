POL-H: Zeugenaufruf: Vier Verletzte bei Kollision mehrerer Fahrzeuge in Laatzen

Polizeidirektion Hannover

Beim Zusammenstoß mehrerer Autos sind am Dienstagabend, 08.12.2020, in Laatzen insgesamt vier Personen leicht verletzt worden. Ein Fahrzeug war auf der Hildesheimer Straße beim Fahrstreifenwechsel zunächst mit einem daneben fahrenden Auto kollidiert und prallte dann gegen einen abgestellten Pkw.

Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes war ein 21-Jähriger gegen 17:20 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der Hildesheimer Straße in Richtung Laatzen-Zentrum unterwegs, als er in Höhe der Münchner Straße den Fahrstreifen wechselte. Dabei stieß das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Mercedes-Benz SLK mit einer 47-jährigen Frau am Steuer.

Infolge der Berührung prallte der Ford Fiesta zudem gegen einen Audi A4, der am Fahrbahnrand stand. Dessen Fahrerin sowie die beiden 21 und 47 Jahre alten Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Auch ein 31 Jahre alter Insasse des Ford Fiesta erlitt leichte Blessuren. Die Polizei bezifferte den Sachschaden mit rund 21.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter Telefon 0511 109-1888 zu melden. /ram

