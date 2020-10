Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtrag: Familienvater wurde erstochen

Hannover (ots)

Nachtrag: Familienvater wurde erstochen Die Polizei ermittelt derzeit in einem Todesfall (wir haben berichtet). Nach rechtsmedizinischer Untersuchung steht nun die Todesursache fest: Der 48 Jahre alte Familienvater wurde erstochen. Die in den frühen Abendstunden durchgeführte Obduktion in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) hat ergeben, dass der 48-Jährige durch einen Stich in den Oberkörper gestorben ist. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei bitte weiterhin um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /mr Die Originalmeldung finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4740610

