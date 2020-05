Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte: Wohnmobil in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Im lehrter Ortsteil Aligse haben Unbekannte gestern Abend, 21.05.2020, ein Wohnmobil in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus und sucht dringend nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der zu einem Wohnmobil umgebaute VW Pritschenwagen am späten Donnerstagabend gegen 23:45 Uhr an der Straße Hinter dem Bruche in Brand geraten. Ein Zeuge, der auf die Flammen aufmerksam geworden war, alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen zwar löschen, aber das Wohnmobil nicht mehr retten. Es brannte vollständig aus.

Ermittler haben sich den umgebauten VW heute begutachtet und gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Ursache für das Feuer aus. Den Schaden schätzen sie auf rund 40.000 Euro.

Der Zentrale Kriminaldienst sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /has, ahm

