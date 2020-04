Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze: Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Ein 46-jähriger Radfahrer hat am Montagabend, 20.04.2020, kurz vor 19:00 Uhr die Hannoversche Straße in Höhe der Döteberger Straße überquert. Dabei ist er von einem Pkw erfasst worden und hat sich lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 46-jährige Seelzer mit seinem Damentrekkingrad auf der Döteberger Straße in Richtung der Hannoversche Straße unterwegs. Diese wollte er im weiteren Verlauf zur Straße Sandrehre überqueren. Offenbar übersah er dabei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Skoda Octavia eines 86-jährigen Seelzers. Der Senior konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Radler. Dieser stürzte durch die Kollision zu Boden und wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik.

Die Kreuzung war bis circa 21:20 Uhr voll gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Verkehrsunfalldienst Hannover schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2.200 Euro. Darüber hinaus suchen die Beamten nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, Kontakt unter der Rufnummer 0511 109-1888 aufzunehmen. /has

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042 (Rückfragen ab Dienstag, 21.04.2020, 07:00

Uhr)

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

