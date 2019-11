Polizei Aachen

POL-AC: Geldautomat gesprengt

Eschweiler (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Samstag (02.11.19) gegen kurz vor drei Uhr den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Franzstraße gesprengt. Ob und in welcher Höhe die Täter Beute machen konnten, ist derzeit noch unklar. Eine groß angelegte Fahndung nach den Tätern verlief in dieser Nacht ohne Erfolg. Die Kripo hat vor Ort eine Spurensicherung durchgeführt und die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Hinweise auf den/die Täter nimmt die Polizei Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der Nummer 0241/9577-34210 entgegen. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell