POL-H: Sprayer in der Nordstadt festgenommen

Hannover (ots) - Beamte des Polizeikommissariats Nordstadt haben am Sonntag, 08.07.2018, einen 23-Jährigen festgenommen. Er steht im Verdacht, kurz zuvor eine Außenfassade einer Fakultät der Leibniz Uni mit Farbe besprüht zu haben.

Der Einsatz für die Polizei in die Straße Im Moore kam gegen 00:40 Uhr am Sonntag, nachdem Zeugen den 23-Jährigen beim Anbringen eines Graffitis beobachtet hatten. Die alarmierten Beamten trafen den Tatverdächtigen nur wenig später im Bereich der Durchfahrt zwischen den Straßen Im Moore und Welfengarten vor einem augenscheinlich in schwarz, gelb und pink frisch auf eine Außenfassade gesprühten Tag (zirka 1,40 mal 4 Meter) an. Nach der Kontrolle und Durchsuchung des 23-Jährigen, bei der die Polizisten diverse Sprayutensilien sicherstellten, nahmen sie den Mann mit zur Wache. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt. /st, has

