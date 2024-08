Schermbeck (ots) - Der Bezirksdienst Schermbeck mit Unterstützung des Bezirksdienstes Hünxe führt am Freitag, dem 06.09.2024 in der Zeit von 15 bis 18 Uhr in Schermbeck, Weseler Straße 2, auf dem Vorplatz des Rathauses Schermbeck, eine Fahrrad-Codier-Aktion durch. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sollten für diese Veranstaltung das entsprechende Fahrrad, einen gültigen Personalausweis und den Eigentumsnachweis ...

