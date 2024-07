Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Informationen zum verdächtigen Gegenstand

Voerde (ots)

Städtische Mitarbeiter haben am Donnerstagmorgen bei Grünflächenarbeiten auf dem Spielplatz am Kurfürstenring in Voerde einen verdächtigen Gegenstand gefunden und die Polizei informiert.

Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein selbstgebautes, aus Metallteilen und Kunststoff bestehendes, ovalförmiges Konstrukt mit einer Länge von 10-12 cm.

Gegen den Tatverdächtigen wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg von einer Haftrichterin Untersuchungshaft angeordnet. Der 36- jährige Voerder steht im dringenden Tatverdacht, den Gegenstand hergestellt und auf einem Spielplatz an der Straße Kurfürstenring abgelegt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass das Selbstkonstrukt Sprengstoff enthielt. Diesbezüglich dauern die Untersuchungen an.

Da der Gegenstand nicht von sich aus explodieren konnte, sondern es einer weiteren Handlung (wie beispielsweise das Anhalten einer Flamme) bedurft hätte, bestand keine akute Gefahr für die Bevölkerung.

Der Voerder hat sich bislang zu den Vorwürfen nicht eingelassen. Die Ermittlungen dauern an .

