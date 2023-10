Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Schule

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntag gegen 18.00 Uhr in eine Schule am Barthel-Bruyn-Weg eingebrochen.

Sie kletterten auf das Flachdach der Schule und stiegen durch ein Fenster in einen Klassenraum ein. Von dort gelangten sie über das Treppenhaus ins Erdgeschoss. Dort durchsuchten sie Räume, die von den Lehrern genutzt werden.

Anschließend flüchteten die Täter durch eine Fluchttür. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch nicht klar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell