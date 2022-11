Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Bürgersprechstunde der Polizei

Moers (ots)

Am Freitag, den 02. Dezember 2022 findet in der Volksbankfiliale an der Mühlenstraße 24 eine Bürgersprechstunde der Polizei statt.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können zwischen 11.00 und 12.00 Uhr vorbeikommen und Polizeihauptkommissar Bernhard Kuinke, vom Bezirksdienst Moers, ihre Fragen stellen bzw. mit ihm ins Gespräch kommen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell