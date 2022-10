Dinslaken (ots) - Am Donnerstag gegen 15.10 Uhr befuhr ein 77-Jähriger aus Dinslaken laut Zeugenaussagen mit einem Fahrrad die Poststraße und beabsichtigte, nach links auf den Gehweg der Bismarckstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam er ins Rutschen und fiel zu Boden. Den schwer verletzten Mann brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Kontakt für Medienvertreter: ...

