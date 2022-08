Voerde (ots) - Die Polizei sucht weitere Zeugen, um die Unfallflucht eines unbekannten silberfarbenen VW zu klären. Ein 35-jähriger Zeuge hatte am Dienstag (26.07.) gegen 20.15 Uhr einen Knall an der Friedrichsfelder Straße Ecke Buschacker gehört. Der VW war auf der Friedrichsfelder Straße in Richtung Dinslakener Straße unterwegs und hat dort zwei Autos ...

