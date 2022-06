Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Unfall forderte zwei Verletzte

Hamminkeln (ots)

Am heutigen Donnerstag, in den frühen Morgenstunden, kam es in Brünen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer schwer und ein Autofahrer leicht verletzten.

Gegen 05.35 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Xanten mit einem Pkw die Vennighauser Straße von Wesel kommend in Richtung Brünen.

An der Kreuzung Hamminkelner Straße /Van-de-Wall-Straße stieß er mit einem von rechts kommenden 56-jährigen Radfahrer aus Brünen zusammen.

Der Radfahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Den Autofahrer brachte ein Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell