Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Brand einer Gartenlaube

Dinslaken (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag gegen 05.24 Uhr eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Straße Am Pollenkamp in Brand. Die Flammen zerstörten die Laube vollständig. Menschen wurden nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist derzeit unklar.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 - 6220, entgegen.

