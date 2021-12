Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei zieht Bilanz: "Corona-Versammlungen" ohne Zwischenfälle

Kreis Wesel (ots)

Die Polizei im Kreis Wesel hat heute Abend mehrere Versammlungen geschützt und begleitet.

In Moers trafen sich rund 100 Teilnehmer zu sogenannten "Corona-Spaziergängen" und gingen durch die Innenstadt. Zuvor hatten sich dort rund 60 Teilnehmer zu einer Gegenveranstaltung versammelt. Gegen 18.40 Uhr löste sich die Versammlung in Moers auf.

In Dinslaken beteiligten sich rund 300 Teilnehmer/innen an einer Versammlung und einem anschließendem Rundgang durch die Innenstadt, in Rheinberg waren mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger vor Ort. In Schermbeck, Alpen, Xanten und Rheinberg lag die Teilnehmerzahl zwischen 15 und 55.

Die Polizei zieht nach dem Einsatz gegen 20.30 Uhr eine positive Bilanz: Alle Versammlungen verliefen ohne Störungen. Es gab auch keine Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung.

Zwei Versammlungen in Moers und eine Rheinberg waren offiziell angemeldet. Bei den anderen gab sich kein "Veranstaltungsleiter" zu erkennen. Weil das gegen das Versammlungsrecht verstößt, stellte die Polizei vier Anzeigen gegen Unbekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell