POL-WES: Wesel - Lippedorf / Ich kann auch Hund - Ganz ohne Schule

Wesel (ots)

Herausfordernd sah der kleine Wuschel unsere Kollegen an, als diese das schnuckelige Wesen in Lippedorf an der Straße Zum Ölhafen aufgriffen.

Doch anstatt die neugewonnene Freiheit zu nutzen und erst einmal Reißaus zu nehmen, ging er oder sie (so genau haben wir das nicht recherchiert) brav neben dem Kollegen her.

Ganz ohne Leine oder Lasso.

Lassie und Boomer hätten ihre helle Freude daran gehabt.

Die hatten wir dafür umso mehr. Und erst die Mama, nachdem ihr Rin(d) Tin Tin wieder bei ihr war.

