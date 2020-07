Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Schwerer Auffahrunfall

Hamminkeln (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Weseler Autofahrer die Weseler Straße in Richtung Brünen und wollte in die Straße Zum Kugelberg links abbiegen.

Eine 51-jährige Frau aus Wesel fuhr mit einem Auto aus bisher ungeklärter Ursache dem 55-Jährigen und seiner 53-jährigen Beifahrerin (Weselerin) von hinten auf. Dabei verletzen sich der 55-Jährige sowie seine 53-jährige Beifahrerin schwer und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, schleppte ein Abschleppunternehmen die Fahrzeuge in eine Werkstatt.

Kurzzeitig sperrte die Polizei für die Unfallaufnahme beide Fahrtrichtungen der Weseler Straße.

