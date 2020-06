Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Mann klaute im Verkaufsraum eines Bauernhofs

Zeugen gesucht

Sonsbeck (ots)

Am Sonntag zwischen 18.34 Uhr und 18.40 Uhr befand sich ein Unbekannter in einem Bauernlädchen an der Xantener Straße.

Als der Mann feststellte, dass er sich allein im Verkaufsraum befand, ging er zur Kasse und entnahm Bargeld. Anschließend steckte er Kartoffeln, Apfelkraut und zwei Gläser Honig in einen Rucksack.

Beschreibung des Unbekannten:

Ca. 25 Jahre alt, trug ein schwarzes Käppi mit Aufdruck, hellblaues T-Shirt, blaue Jeanshose, die an den Vorderseiten der Hosenbeine verwaschen ist, schwarze Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack.

Der Mann fuhr nach dem Diebstahl mit einem Fahrrad in Richung Sonsbeck.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell