POL-WES: Dinslaken - Wohnmobil gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

In der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Montag, 06.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Haus an der Dickerstraße ein. Sie nahmen unter anderem einen Schlüssel mit, der zu einem vor dem Haus stehenden Wohnmobil gehörte.

Die Diebe stahlen daraufhin das Fahrzeug, einen weißen Citroen (amtliches Kennzeichen: DIN-TM 562).

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

