Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstag, gegen 18:35 Uhr, befuhr eine 50-jährige Frau aus Moers mit ihrem Pkw die Geldernsche Straße in Fahrtrichtung Lintforter Straße. Aus unbekannter Ursache geriet die 50-Jährige nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 27-jährigen Mannes aus Kamp-Lintfort. Die schwer verletzte 50-Jährige musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen und mit einem Rettungshubschrauber zu einem Krankenhaus geflogen werden. Der schwer verletzte 27-Jährige wurde mittels Rettungswagen zu einem örtlichen Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand für die beiden Verletzten nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Geldernsche Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

