Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Dreister Automatenaufbruch

Polizei sucht weitere Zeugen

Moers (ots)

Eine Anwohnerin beobachtete am Donnerstag gegen 02.30 Uhr einen Unbekannten, der sich an einem Parkscheinautomaten an der Asberger Straße, Ecke Annastraße, zu schaffen machte.

Der Täter hebelte massiv an dem Ausgabeschacht, so dass das Blech erheblich verbogen war. An den Münzbehälter im Inneren des Automaten gelangte er jedoch nicht.

Bevor die Polizei eintraf, war er bereits ohne Beute zu Fuß in Richtung der Straße Am Geldermannshof geflüchtet.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem dunkel gekleideten Mann verlief bislang erfolglos.

Die Polizei bittet weitere Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 02841 / 171-0, zu melden.

