POL-DU: Korrektur: Mündelheim: Vier Verletzte durch Auffahrunfall - 17.000 Euro Sachschaden

Ein 43 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag (7. April, 18:40 Uhr) einem 53-Jährigen aufgefahren, der seinen VW bremste, um von der Krefelder Straße nach links in einen Feldweg einzubiegen. Beide Fahrer und ihre Beifahrer (34, 36) verletzten sich und kamen für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser. An den Autos entstanden Sachschäden in Höhe von circa 17.000 Euro. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. (JG)

