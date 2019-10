Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Autos stießen zusammen

Zwei Schwerverletze

Sonsbeck (ots)

Am Samstag gegen 10.00 Uhr befuhr eine 19- jährige aus Xanten mit ihrem Kleinwagen die Uedemerbrucher Straße in Richtung Balberger Straße und wollte über die Kreuzung hinweg geradeaus in Richtung Winnekendonk fahren. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 60-jährigen Mannes aus Bergen (NL), der die Balberger Straße in Richtung Sonsbeck befuhr.

Bei dem Zusammenstoß verletzen sich beide Autofahrer so schwer, dass Rettungswagen sie in Krankenhäuser bringen mussten.

