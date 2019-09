Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde

Hünxe - Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer

Schwerverletzter griff Rettungskräfte und Polizisten an

Voerde / Hünxe (ots)

Am Samstag gegen 18.15 Uhr stürzte ein Pedelecfahrer im Kreuzungsbereich der Straßen Hans-Richter-Straße / Alte Hünxer Straße / Max-Planck-Straße. Der 68-jährige Radfahrer aus Voerde überquerte in einer Gruppe von circa zehn Radfahrern die Hans-Richter-Straße in Richtung Friedrichsfeld. Dabei stürzte der 68-jährige ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer.

Als sich eine hinzugerufene Notärztin und die Besatzung eines Rettungswagens um den Verletzten kümmern wollten, trat, schlug und spuckte der Verunfallte diese an. Polizeibeamte eilten den Rettungskräften zur Hilfe und fixierten die Arme des Mannes. Auch das hielt den Voerder nicht ab, sich weiterhin zu wehren. Er trat, schlug und spuckte nun auch in Richtung der Polizeibeamten.

Eine Behandlung war erst möglich, nachdem Polizeibeamte die Hände des Mannes fesselten und die Beine fixierten. Zwar gelang es ihm nicht, die Rettungskräfte und die Polizeibeamten mit den Schlägen und Tritten zu verletzen, jedoch wurden sie zum Teil vom Speichel des Mannes getroffen und ihre Kleidung mit Blut des Unfallopfers beschmutzt.

Ein Rettungswagen brachte den 68-Jährigen in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die Atemluft des Mannes roch stark nach Alkohol, so dass ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell