Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Kamp-Lintfort (ots)

Am Sonntag, 22.09.2019, befuhr ein 80-jähriger Kradfahrer aus Duisburg gegen 10:00 Uhr die Rheurdter Straße, aus Richtung Kamp-Lintfort kommend, in Richtung Rheurdt. Zwischen der Gerade Straße und der Geldernschen Straße beabsichtigte der Kradfahrer, mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge zu überholen. Hierbei übersah er einen PKW, der von einem 68-jährigen Mann aus Duisburg geführt wurde, der den Fahrtrichtungsanzeiger links gesetzte hatte und zum Zeitpunkt des Überholvorganges durch den Kradfahrer nach links in die Klothenstraße abbiegen wollte. Während des Abbiegevorganges kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei der Kradfahrer stürzte und sich hierbei lebensgefährlich verletzte. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Duisburger Krankenhaus zugeführt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Rheurdter Straße zwischen Kurze Straße und Geldernsche Straße komplett gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

