Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Feuer auf einem Balkon

Moers (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Mittwoch gegen 11.00 Uhr zu einem Brand auf einem Balkon an der Kaiserstraße. Passanten hatten das Feuer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der dritten Etage bemerkt und umgehend die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei übernahm Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

