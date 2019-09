Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Exhibitionist auf Rastplatz

Zeugen alarmierten die Polizei

Hünxe (ots)

Am Montag gegen 17.00 Uhr alarmierten LKW Fahrer auf dem Rastplatz Loherfeld an der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen die Polizei.

Die Zeugen beobachteten, wie ein Mann im Gebüsch, deutlich sichtbar, über mehrere Minuten hinweg an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Polizeibeamte konnten den Mann, einen 51-jährigen Duisburger, vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

